Ankara\'da polis aracından atlayan kadın hayatını kaybetti

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ANKARA'da polis aracından atlayan kadın, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ankara Emniyet Müdürlüğü girişinde meydana geldi. Aile içi şiddet konusuyla ilgili Emniyet müdürlüğünün ana giriş kapısına çocukları ile beraber bir çift geldi. İfadelerinin alınması üzere polis merkezine götürülmesi için baba ve oğul bir araca, kadın ise başka bir ekip aracına bindirildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen G.A. adlı kadın, ekip aracı seyir halindeyken aracın arka kapısını açarak, yola atladı. Bu sırada arkadan gelen başka bir aracın çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu.