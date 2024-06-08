Ankara'da Sağanak Sonucu Sel Suları Yükseldi

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SEL SULARI YARIM METREYE KADAR YÜKSELDİ

Ankara'da etkili olan sağanak sonucu, Sincan ilçesi Törekent Mahallesi Ayaş yolunda sel suları yarım metreye kadar yükseldi. Çok sayıda otomobil, motorlarına su alarak arızalandı. Trafiğin durduğu yola çok sayıda iş makinesi yönlendirildi. Araçlar hem iteklenerek hem de halat ile kepçe ve forkliftlere bağlanarak çekildi. Ayrıca sel sularının tahliyesi için vidanjörlerle çalışma yapıldı.