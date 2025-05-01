Ankara'da Sağanak Yağış Etkili

Ankara'da yoğun yağış çeşitli ilçelerde yaşamı olumsuz etkiliyor
ANKARA - Ankara'nın ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Polatlı, Mamak ve Beypazarı ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar yağış nedeniyle sular altında kalırken trafikte aksamalar yaşandı.
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