Ankara'da Sıcak Hava Uyarısı

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(ANKARA) - Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, yarından itibaren hava sıcaklığının batı kesimlerden başlayarak daha da artacağı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri Ankara genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 °C üzerinde seyredeceği konusunda vatandaşları uyardı.

Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, yarından itibaren Ankara'yı etkisine alacak sıcak hava konusunda vatandaşları uyardı. Meteoroloji tahminlerine göre, hava sıcaklığı çarşamba, perşembe ve cuma günleri Ankara genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 °C üzerinde seyredecek.

Ankara Valiliği'nin konuya ilişkin uyarısı şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 11.06.2024 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak daha da artacağı; Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Ankara genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 °C üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıkların Ankara genelinde azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde Ankara'da beklenen en yüksek sıcaklıklar: 34 dereceler civarında seyredecektir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sıcak havaya ilişkin açıklaması ise şöyle:

"Meteoroloji tahminlerine göre Başkentimizde 11.06.2024 Salı (yarın) gününden itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerinden başlayarak daha da artacağı; Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Ankara genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 °C üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Başkentimizde olumsuz durumlar yaşanmaması adına kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ile yaşlılarımızın ve çocuklarımızın önümüzdeki günlerde 11.00 ile 16.00 saatleri arasında tedbirli olmalarını önemle rica ederiz."