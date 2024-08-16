Ankara'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

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Ankara'nın Mamak ilçesinde 3 şüphelinin, otomobilden tabanca ile ateş açtığı kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde Mamak ilçesine bağlı Türközü Mahallesi 342'nci Cadde'de park halindeki plakasız otomobildeki 3 kişi, bir dükkanın önünde Samet Aygar'a (22) tabanca ile ateş etti.

Şüpheliler araçla kaçarken, Aygar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Aygar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemede bulunan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekibi, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Samet Aygar'ın cenazesi, öğle vakti Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.