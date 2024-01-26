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Ankara'da silahlı saldırı sonucu kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da silahlı saldırı sonucu kadın hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan olayda, ilişkilerini sonlandırdıkları iddia edilen Ayşegül Ç. ile M.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. tabancayla ateş ederek Ayşegül Ç.'yi öldürdü. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara\'da silahlı saldırı sonucu kadın hayatını kaybetti
26.01.2024 - 21:13,
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde silahla vurulan 44 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Yaşamkent Mahallesi'ndeki bir sitede, ilişkilerini bir süre önce sonlandırdıkları iddia edilen Ayşegül Ç. ile M.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A'nın tabancayla ateş ettiği Ayşegül Ç. hayatını kaybetti.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yaşamkent Mahallesi, Çankaya, Ankara, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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