Ankara\'da Su Krizi Uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Hiç yağış olmasa da şu anda aşağı yukarı 1 yıl kadar idare edebilecek suyumuz var. Ancak görünen o ki bu sıkıntı, sadece bu yıla ait değil, önümüzdeki yıllarda da mutlaka yaşanacak." ifadesini kullandı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre Yavaş, ASKİ Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "Kuraklık Acil Eylem Planı Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Son yıllarda Ankara'da yağış eksikliği yaşandığını belirten Yavaş, dünyada da su krizi yaşanma ihtimali olduğuna işaret etti.

Yavaş, "Hiç yağış olmasa da şu anda aşağı yukarı 1 yıl kadar idare edebilecek suyumuz var. Ancak görünen o ki bu sıkıntı sadece bu yıla ait değil, önümüzdeki yıllarda da mutlaka yaşanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de suyun yüzde 70'inden fazlasının tarımda kullanıldığını belirten Yavaş, bu suyun da çoğu zaman plansız ve amaç dışı kullanıldığını söyledi.

İçme suyunun da çok verimli kullanılmadığını dile getiren Yavaş, özellikle hobi bahçeleri ve villalarda bahçe sulamasında kullanılan su miktarında artış tespit ettiklerini aktardı.

Yavaş, şunları kaydetti:

"ASKİ Yönetim Kurulu olarak, insanların yaşamı için gerekli olan suyu öncelik almak suretiyle bu konuda birtakım tedbirler alacağız. İnşallah bu toplantıdan verimli sonuçlar alırız. Bunu üst makamlarla ve vatandaşımızla paylaşmak suretiyle bugün itibarıyla acil tedbirlere başvuracağız ve umuyorum iyi bir sonuç alacağız."