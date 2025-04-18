Ankara'da Su Krizi Uyarısı: Sert Tedbirler Alınacak - Son Dakika
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Ankara'da Su Krizi Uyarısı: Sert Tedbirler Alınacak

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kuraklıkla mücadele kapsamında sert tedbirler alınması gerektiğini vurguladı. Su krizinin yalnızca bu yıl değil, önümüzdeki yıllarda da yaşanacağına dikkat çekti.

18.04.2025 14:35  Güncelleme: 17:08
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen Kuraklık Acil Eylem Planı toplantısında konuştu. Ankara'da son yıllarda ciddi yağış eksikliği yaşandığına dikkat çeken Yavaş, su krizine karşı sert tedbirler alınması, plansız ve amaç dışı kullanıma müdahale edilmesi gerektiğini ifade etti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen Kuraklık Acil Eylem Planı toplantısına katıldı. Yavaş, son yıllarda Ankara'da ciddi yağış eksikliği yaşandığını belirterek, su krizine karşı sert tedbirler alınması gerektiğini vurguladı. "Bir önceki yıl hemen hemen Ankara hiç yağış almamıştı" diyen Yavaş, bu yıl da yalnızca birkaç gün süren yağışla yetinildiğini söyledi.

"İçme suyu bakımından bizler de çok verimli kullandığımızı söyleyemeyiz"

Ankara'nın mevcut su rezervlerinin bir yıl daha yetecek düzeyde olduğunu belirten Yavaş, "Ancak görünen o ki bu sıkıntı sadece bu yıla ait değil. Önümüzdeki yıllarda da mutlaka yaşanacak" diye konuştu. Yavaş, Türkiye'de suyun yüzde 70'inden fazlasının tarımda, çoğu zaman da plansız şekilde ve amaç dışı kullanıldığını belirterek şunları söyledi:

"Aslında çiftçinin de kendisine zarar veriyor. Ancak içme suyu bakımından bizler de çok verimli kullandığımızı söyleyemeyiz. Özellikle Ankara'daki hobi bahçelerine baktığımız zaman bunlardaki su tüketimi, ayrıca villa tipi yapılaşmalarda da bahçe sulanması gibi artışları gözetliyoruz. Daha önceki yıllarda yüzde 85 civarındaki su tüketimi yüzde 15 civarındayken birdenbire 15-30 ton arasının çok daha arttığını ve Ankara'nın tamamının su kullanımında yüzde 85'inin 15'ini kullanmasına rağmen, geri kalan yüzde 15'inin de yüzde 85'ten fazla su kullandığını müşahede ettik. Bizim buna müdahale etmemiz gerekiyor."

ASKİ'nin gerekli durumlarda sert önlemler alacağını ve önceliğin her zaman insanların temel su ihtiyacı olacağını da vurgulayan Yavaş, "İnşallah buradaki toplantıdan verimli sonuçlar alırız. Bunu üst makamlarla ve vatandaşımızla paylaşmak suretiyle bugünden olmak üzere acil tedbirlere başvuracağız ve umuyorum iyi bir sonuç alacağız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Su Krizi Uyarısı: Sert Tedbirler Alınacak - Son Dakika

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