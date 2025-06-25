Ankara\'da Su Tasarrufu İçin Acil Plan

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Sarıyar Barajı'ndan merkeze su getirilmesine ilişkin ihale yapmaları gerektiğini belirterek, "Çünkü geçen yıl suyun damlası yoktu, kar bu sene olmadı. Seneye de olmazsa ne yapacağız? Onun için bir an evvel o çalışmalar başlanacak." ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamaya göre, Kuraklık Acil Eylem Planı'nın ikinci toplantısı, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Vali Yardımcısı Osman Beyazyıldız, ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, ilçe belediye başkanları, üniversite temsilcileri ve bürokratların katılımıyla ASKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Yavaş, Orta Anadolu'nun tamamında gelecek 30 yıl içinde bir çölleşme olacağı öngörüldüğünü, ekolojiyi bozmanın doğal sonuçları olarak iklim kriziyle, aşırı yağışlarla, yangınlarla ve kuraklıkla da karşılaşılacağını söyledi.

Yavaş, geçmişte Sarıyar Barajı'ndan su getirilmesi için talimat verdiğini anımsatarak, "Oradan hattın nasıl geleceğiyle ilgili bir avan projesi var. Bizim bu dönemde her halükarda bunun ihalesini yapmamız gerekiyor. Çünkü geçen yıl suyun damlası yoktu, kar bu sene olmadı. Seneye de olmazsa ne yapacağız? Onun için bir an evvel o çalışmalara başlanacak." dedi.

500 bin metreküplük su tasarrufu hedefi

Toplantıda ASKİ yetkilileri tarafından yapılan sunumda, kuraklığa karşı su tasarrufu, kaçakların azaltılması ve alternatif su kaynaklarının kullanımı üzerine yeni projeler geliştirildiği aktarıldı.

Yaz aylarında kullanılan ortalama 1,5 milyon metreküp suyun, her ay 500 bin metreküplük kısmının tasarruf edilmesi hedeflenen toplantıda, park ve bahçe sulamalarının tankerlerle yapılması konusunda ilçe belediyeleriyle görüş birliğine varıldı.

Kuraklık Acil Eylem Planı toplantısında, suyu yoğun tüketen abonelerin de tespit edilerek tek tek uyarılması ve her eve 4-5 adet perlatör verilerek su tasarrufu sağlanması amaçlandı.