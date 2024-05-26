Ankara\'da taksi durağı çalışanı silahlı saldırıda yaralandı

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Ankara'da bir taksi durağı çalışanı, husumetlisi olduğu iddia edilen saldırganın silahlı saldırısında yaralandı.

Yenimahalle İlçesi Demetevler Mahallesi 931'inci Cadde'deki "Yeşilevler Taksi Durağı"nda çalışan M.C. aralarında husumet olduğu belirtilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredeki ve duraktakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.C. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan ise polislerce gözaltına alındı.