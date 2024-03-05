Ankara\'da tartışma sonucu eşi ve oğlunu öldüren yaşlı adam tutuklandı

Kayserispor-Hatayspor Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Kayserispor-Hatayspor maçının bilet fiyatları belirlendi. Kayserispor Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, biletler yarından itibaren Passolig gişelerinde ve internet üzerinden satışa sunulacak. Bilet fiyatları Güney tüm bloklar ve Kuzey tüm blok için 38 TL, Doğu üst için 200 TL, Doğu Alt için 250 TL, Batı Alt için 400 TL, Batı Balkon için 450 TL ve misafir tribün için 49 TL olarak belirlendi.