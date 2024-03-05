Ankara'da tartışma sonucu eşi ve oğlunu öldüren yaşlı adam tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da tartışma sonucu eşi ve oğlunu öldüren yaşlı adam tutuklandı

Ankara\'da tartışma sonucu eşi ve oğlunu öldüren yaşlı adam tutuklandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı eşi ve oğlunu tabancayla vurarak öldüren 77 yaşındaki M.Ç., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Adliyesi'ne getirildi ve savcıya ifade verdi. Ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, buradaki sorgusunun ardından tutuklandı.

05.03.2024 17:41
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde tartıştığı eşi ve oğlunu tabancayla vurarak öldüren 77 yaşındaki M.Ç. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra Ankara Adliyesi'ne getirilen M.Ç, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli, buradaki sorgusunun ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Ekin Mahallesi'nde dün M.Ç. (77) ile eşi S.Ç. (71) ve oğlu S.Ç. (31) bilinmeyen nedenle tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç. karısı ve oğlunu tabancayla vurarak öldürmüştü.

Kaynak: AA

Altındağ, Ankara, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da tartışma sonucu eşi ve oğlunu öldüren yaşlı adam tutuklandı - Son Dakika

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