Ankara'da Tefecilik ve Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da Tefecilik ve Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Ankara\'da Tefecilik ve Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyonda, tefecilik ve dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin iş yerleri üzerinden vadeli altın satışı adı altında faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları ve dolandırıcılık eylemlerinde devlet kademesinde tanıdıklarını kullanarak mağdurlardan para aldıkları belirlendi.

19.02.2024 13:05  Güncelleme: 13:07
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "tefecilik" ve "dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, iş yerleri üzerinden "vadeli altın satışı" adı altında yüksek miktarlarda faizle borç para vererek, mağdurların maaşlarından muvafakatname alındığı, altın teslim etmiş gibi fatura imzalatarak tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Zanlıların devlet kademesinde tanıdıkları olduklarını beyan ederek işe koyma vaadiyle mağdurlardan para alarak dolandırıcılık yaptıkları da ihbar edildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine emniyet ekipleri, eş zamanlı operasyonlarda 158 tefecilik ve 6 nitelikli dolandırıcılık eylemine karıştıkları iddiasıyla 8 kişiyi gözaltına aldı.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 4'ü "tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından" tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Ankara, Güvenlik, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Tefecilik ve Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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