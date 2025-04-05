Ankara\'da TIR Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, kontrolden çıkarak parkın duvarına çarpan TIR'ın şoförü yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Bostancık Caddesi Türk Dünyası Vezir Tonyukuk Parkı mevkisinde meydana geldi. T.B. (55) yönetimindeki 06 BCJ 956 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. TIR şoförü, otobüs durağında bulunan yayalara çarpmamak manevra yaptı. TIR, parkın duvarlarını ve heykel sütunları yıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde TIR şoförü T.B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Şoförün cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.