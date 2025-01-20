Ankara'da Trafik Kapatma Duyurusu - Son Dakika
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Ankara'da Trafik Kapatma Duyurusu

Yarın Ankara Spor Salonu'ndaki program nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

20.01.2025 20:16
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Başkentte, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle yarın bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ankara Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle, saat 05.00'ten itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçit hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçit hariç tamamı ve Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı, program sona erene kadar trafiğe kapatılacak.

Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü de çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.

Kaynak: AA

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