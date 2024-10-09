Ankara yolunda hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Hafif ticari aracın sürücüsü Yahya Karaca da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 3 öğretmen ve kamyon sürücüsünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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