Ankara'da Trafik Kazası: 2 Ölü

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Ankara yolunda hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Hafif ticari aracın sürücüsü Yahya Karaca da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 3 öğretmen ve kamyon sürücüsünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.