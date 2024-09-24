Ankara\'da Ücretsiz İngilizce Eğitimi Başlıyor

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) iş birliğiyle bu yıl da sosyal yardım alan ailelerinin 15-25 yaşındaki çocukları için ücretsiz İngilizce eğitimleri düzenlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve SEYEV iş birliğiyle bu yıl da sosyal yardım alan ailelerin 15-25 yaş arası çocukları için ücretsiz Temel İngilizce Eğitim Programı düzenleniyor. 2024-2025 eğitim dönemine katılmak isteyenler, 'dil-mer.ankara.bel.tr/kayit-ol/4' adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Gökkuşağı İngilizce Dil Eğitim Merkezi'nde verilecek eğitimler için dün başlayan ön kayıtlar ise 26 Eylül'e dek sürecek.