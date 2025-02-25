Ankara'da Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Devam Ediyor

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Demetevler, Ulus ve Mamak olmak üzere üç merkezde ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor. Çocuk-ergen, yetişkin ve ailelere, Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezleri'nde, alanlarında uzman klinik psikolog, psikolog, psikolojik danışman, aile danışmanı ve sosyal hizmet uzmanlarıyla yüz yüze bireysel danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi, alanında uzman kadroyla vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek hizmeti vermeye devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürlüğü, Demetevler, Ulus ve Mamak olmak üzere üç şubede, çocuk-ergen, yetişkin ve ailelere yönelik, alanlarında uzman klinik psikolog, psikolog, psikolojik danışman, aile danışmanı ve sosyal hizmet uzmanlarıyla yüz yüze bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor.

Psikolojik danışmanlık hizmetinin yanı sıra eğitim hizmetleri kapsamında aile eğitim seminerleri, kariyer günleri, kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri ile vatandaşlara ücretsiz eğitim ve rehberlik desteği verilirken, farklı yaş gruplarına yönelik "Öğrenci Gelişim Programları ve Pozitif Ergen Gelişimi Müdahale Programı" (PERGEL Projesi) de merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Psikolojik destek hattı ise '0 312 666 60 06' numaralı telefonla hizmet vermeye devam ediyor.

2 bin 186 kişiye psikolojik danışmanlık hizmeti

2024 yılında üç farklı noktada hizmet veren merkezlerde toplam 2 bin 186 vatandaşa psikolojik danışmanlık hizmeti, 528 vatandaşa da telefonla destek hattı aracılığıyla yönlendirme ve rehberlik hizmeti sunuldu, 624 vatandaşa destek eğitimleri verildi.

Üç farklı şubede hizmet veren psikolog ve psikolojik danışmanlar, sundukları danışmanlık hizmeti ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

-İbrahim Yağcı (Psikolog): "Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezinin dördüncü katında yer alan merkezimizde danışanlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayarak kişiye özel çözümler sunuyoruz. Her danışanımızın özel olduğunu bilerek gizlilik ilkesi çerçevesinde ücretsiz destek sağlıyoruz."

-Cansu Yenidünya (Klinik Psikolog): "Ulus Anafartalar Caddesinde 1927 yılında inşa edilen ve 2023 yılında restore edilen bu tarihi binada alanında uzman 8 ruh sağlığı çalışanı ile halka psikolojik destek hizmeti veriyoruz."

-Emek Utku Çayır (Psikolojik Danışman): "Çocuk görüşmelerimiz alanında uzman oyun terapistlerimizle birlikte yürütülüyor. İhtiyaç halinde ailelere psikoeğitim hizmeti de veriyoruz. Bireylerin yaşamlarına daha fazla nitelik katmak için onları merkezlerimize bekliyoruz."

-Serenay Kocabay (Psikolojik Danışman): "Demetevler şubemiz 2011 yılında halka hizmet vermeye başladı. Aile eğitim seminerleri, kariyer günleri, kişisel ve mesleki eğitim programlarına yönelik eğitimler veriyoruz. Pandemi döneminde başlattığımız telefonla psikolojik destek hizmeti hala devam ediyor. Tüm merkezlerde 2024 yılında toplam 2186 vatandaşa psikolojik danışmanlık, 528 vatandaşa telefonla destek, 624 vatandaşa eğitim verildi. Birey ve ailelere psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti vererek sağlıklı bireylerin gelişimine katkı sağlamaya devam edecek."

-Elif Tüysüz (Psikolog): Merkezimizde yetişkinlerle gerçekleştirdiğimiz bireysel psikolojik desteğe ek olarak çocuklar için iyileştirici gücüne inandığımız oyun terapisine de yer veriyoruz. Oyunun iyileştiriciliği ile çocukların psikogelişimlerinde meydana gelebilecek duraksamaların önüne geçmeyi hedefliyoruz."

3 farklı noktada hizmet veren merkezlerin adres ve telefon numaraları ise şöyle:

Demetevler Şubesi: İvedik Cad. No: 93 Kat: 1 Demetevler Yenimahalle, Telefon: (0312) 507 34 50

Ulus Şubesi: Kale Mahallesi Anafartalar Caddesi No: 27 Altındağ, Telefon: (0312) 507 36 92

Mamak Şubesi: Mutlu Mahallesi İmam Alim Sultan Caddesi No: 149 4.Kat Mamak, Telefon: (0312) 507 34 73