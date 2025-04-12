Ankara'da Ücretsiz Toplu Sünnet Şöleni

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "toplu sünnet şöleni" için kayıtların 14 Nisan'da başlayacağını bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, toplu sünnet şöleni ile bu yıl 6-12 yaş arasındaki 1000 başkentli çocuk, ücretsiz sünnet ettirilecek.

Aileler, şölene kayıt için 14 Nisan'dan itibaren ABB, Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi, Elvankent ve Kuşcağız Aile Yaşam Merkezlerine başvurabilecek.

"0312 507 23 17-18" numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek aileler, sünnet olacak çocuğun ve kendilerinin nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgah belgesi ile kayıt yaptırabilecek.

ABB, kayıt sürecinin ardından çocuklara sünnet kıyafeti ve çeşitli hediyeler dağıtacak.