Ankara'da Ücretsiz Toplu Sünnet Şöleni Başlıyor

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) geleneksel "Toplu Sünnet Şöleni" için kayıtlar, 14 Nisan 2025 Pazartesi günü başlıyor. 6-12 yaş arası Başkentli çocukların ücretsiz olarak sünnet ettirileceği şölende; çocukların sünnet kıyafetleri ve sürpriz hediyeler de yine Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 6-12 yaş arasındaki bin Başkentli çocuğu ücretsiz sünnet ettirecek. Toplu Sünnet Şöleni için 14 Nisan 2025 pazartesi gününden itibaren ailelerin başvuruları alınmaya başlanacak.

Aileler kayıt için Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi ile Elvankent ve Kuşcağız Aile Yaşam Merkezleri'ne başvuruda bulunabilecek.

0312 507 23 17-18 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek aileler; sünnet olacak çocuğun ve kendilerinin nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah belgesi ile birlikte giderek kendilerine en yakın merkezde kayıt yaptırabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından çocukların sünnet kıyafetlerini karşılayacak. Ayrıca çocuklara çeşitli sürpriz hediyeler de dağıtılacak.