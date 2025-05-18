Ankara\'da Uçurtma Şenliği Rüzgarı

Ankara'da Altındağ Belediyesi ve Tulu Kitap işbirliğiyle "Kuşluk Dergi Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, aileler ve çocuklar rengarenk uçurtmalarını uçururken keyif dolu anlar yaşadı.

Bahar havasının tadını uçurtmaların arasında çıkaran çocuklar, şenlik kapsamında hazırlanan çeşitli oyun ve müzik gösterileri ile ahşap yakma, tuval boyama, çanta ve rozet baskısı gibi atölyelerin yapıldığı stantlarda da vakit geçirdi.

11 yaşındaki Zümranur Sarıoğlan, AA muhabirine, şenliğin güzel geçtiğini, istediği gibi uçurtma uçurabildiğini ve etkinlikten çok keyif aldığını söyledi.

12 yaşındaki Zümra Çelik de eğlenceli ve sosyal aktiviteler için şenliğe katıldığını belirterek, "Bence uçurtma uçurmak çok güzel, böyle etkinliklerin devamlı olmasını tercih ederim çünkü çocukların sosyalleşmesi için çok önemli." dedi.

10 yaşındaki Ela Naz Yılmaz ise "Çok eğlenceli, uçurtma uçuruyoruz, kermesler var, çanta boyuyoruz. Keyif alıyorum böyle şeylerden, ara sıra bu etkinliklerin düzenlenmesi güzel, hem ailece eğlence oluyor hem de seviniyoruz." ifadelerini kullandı.