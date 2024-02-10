Ankara'da ulaşım sorunu çözülecek - Son Dakika
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Ankara'da ulaşım sorunu çözülecek

Ankara\'da ulaşım sorunu çözülecek

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile başkentteki ulaşım sorununu çözeceklerini söyledi. Altınok, Ankara-Kahramankazan Yolu ve Veterinerlik, Bitik, İmrendi Farklı Seviyeli Kavşakları'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ankara'da ciddi bir ulaşım sorunu olduğunu belirtti ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile işbirliği yaparak bu sorunu çözeceklerini ifade etti.

10.02.2024 15:39
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile başkentteki ulaşım sorununu çözeceklerini söyledi.

Altınok, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı tamamlanan Ankara-Kahramankazan Yolu ve Veterinerlik, Bitik, İmrendi Farklı Seviyeli Kavşakları'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katıldığı törende konuşan Altınok, AK Parti hükümetinin, hiçbir ayrım ve siyasi hesap gütmeden başkente hizmet ettiğini söyledi.

Ankara'da ciddi bir ulaşım sorunu bulunduğunu dile getiren Altınok, "Ankara'da yapılacak çok iş var. Kahramankazan, Ankara'nın hızla gelişen yatırım ve sanayi bölgesi. Yeni yapacağımız organize sanayi projeleri ekonomiye ciddi katkı sağlayacak. Bu nedenle bölgedeki altyapı yatırımları çok önemli. Bu proje trafiği rahatlattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile başkentteki ulaşım sorununu çözeceğiz." diye konuştu.

Turgut Altınok, kavşağın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Turgut Altınok, Kahramankazan, Ankara, Ulaşım, Politika, Güncel, Son Dakika

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