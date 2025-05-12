Ankara'da Unutulan Eşyalar Açık Artırma İle Satışa Sunuldu - Son Dakika
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Ankara'da Unutulan Eşyalar Açık Artırma İle Satışa Sunuldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü tarafından unutulan 2 bin 223 parça eşya, Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı'nda açık artırma ile satışa çıkarıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çeşitli eşyalar sahiplerine imza karşılığında teslim edildi.

12.05.2025 16:57  Güncelleme: 17:06
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde unutulan 65 ayrı kalemdeki toplam 2 bin 223 parça eşyayı, Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı'nda açık artırma yöntemiyle satışa sundu. Sahibi bulunamayan ve yasal bekleme süresi dolan eşyaların satıldığı açık artırmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ABB EGO Genel Müdürlüğü, 2023 yılı içerisinde ANKARAY ve metro vagonları ile istasyonlar başta olmak üzere EGO otobüslerinde unutulan ancak sahiplerine ulaşılamayan eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa sundu. Şeffaflık ilkesi doğrultusunda yasal bekleme süresi dolan ve aralarında birçok teknolojik cihazın da yer aldığı eşyaların satışını halka açık ve canlı yayında yapıldı. Alınan ürünler imza karşılığında ve makbuzlarıyla birlikte yeni sahiplerine teslim edildi.

2 bin 223 parça eşya satışa çıkarıldı

EGO Otobüs İşletme Daire Başkanlığı ve EGO Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen açık artırmada; Kayıp Eşya Servisi'nde muhafaza edilen ve sahibine ulaşılamayan 65 ayrı kalemden oluşan 2 bin 223 parça eşya satışa çıkarıldı. Açık artırmada çekişmeli anlar da yaşandı.

EGO Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açık artırmaya ilişkin, "Göreve başladığım 2020 yılından bugüne kadar katılımcı sayısı katlanarak bu etkinliğe devam ediyoruz. Bugün de çok fazla bir katılımcı sayısına ulaştık. Yoğun bir ilgi ve çok değişik türde unutulan ürünler var. Elektrikli testere, bisiklet, çocuk arabası, scooter, valiz ve hatta tüp bile var" diye konuştu.

Sahipleri bir yıl içinde ortaya çıkmazsa satış listesine alınan ve halka açık satışa sunulan eşyalar arasında boks eldiveninden motosiklet kaskına, kulaklıktan cep telefonuna kadar birçok ürün yer aldı. Her yıl düzenlenen ihalenin sıkı takipçisi olanlar arasında ikinci el eşya satıcıları yer alıyor. İhaleye ilgi gösterenler arasında öğrenciler ve çocukları için hediye almak isteyen aileler de bulunuyor.

4721 Sayılı Kanun'un 770. Maddesi gereği unutulan eşyaların satışı üzerinden elde edilen gelir, kuruma gelir olarak kaydediliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Unutulan Eşyalar Açık Artırma İle Satışa Sunuldu - Son Dakika

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