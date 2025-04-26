Ankara'da Üreticilere Hibe Fide Dağıtımı

ANFA Sera Beypazarı'nda yetiştirilen erkenci sebze fideleri Güdül, Nallıhan, Beypazarı ve Ayaş ilçelerinde 357 üreticiye yüzde 50 hibeyle dağıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamada, yerli üretime teşvik ve çiftçilerin maliyet yükünü azaltmak amacıyla tarımsal destek programları başlatıldığı belirtildi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında, Güdül, Nallıhan, Beypazarı ve Ayaş ilçelerinde 357 üreticiye, yüzde 50'si hibe olmak üzere 1 milyon 90 bin 650 erkenci domates ve biber fideleri dağıtıldı.

Açıklamada, desteklerle hem yerel üretimin canlandırılmasının hem de üreticilerin girdi maliyetleri düşürülerek tarımsal sürdürülebilirliğin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Mayıs ayında 25 ilçede fide dağıtımına devam edileceği aktarıldı.

Ankara'da görev yapan yabancı diplomatlar için gezi düzenlendi

Öte yandan, ABB tarafından Ankara'da görev yapan yabancı diplomatlar için başkenttin kültürel mirasını tanıtmak amacıyla gezi düzenledi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında, Roma Tiyatrosu, Arkeopark, Ankara Kalesi, Aslanhane Cami, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi gibi tarihi mekanlar ziyaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, "Ankara Kent Konseyi Diplomasi Meclisi ile yaptığımız işbirliği neticesinde Ankara'da var olan tarihi kültürel mirasın burada yaşayan yabancı misyon tarafından bilinir hale gelmesini düşünerek bu projeyi başlattık." ifadelerini kullandı.