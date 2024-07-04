Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Valiliği, Altındağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonda 145 bin 376 sentetik ecza maddesi, 3 cep telefonu ve sim kart, 2 hassas terazi ve paketleme malzemeleri ele geçirildi. Ayrıca durdurulan bir araçta 10 bin 384 sentetik ecza maddesi bulunurken, şüphelilerin kullandığı apartmanda yapılan aramada da 135 bin 376 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin yakalandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, devletin zehir tacirlerine karşı mücadelesinin hız kesmeden sürdürüleceği vurgulandı.

04.07.2024 13:35
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Ankara Valiliği dün Altındağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında 3 Temmuz'da Altındağ'daki operasyonlar sonucu, 145 bin 376 sentetik ecza maddesi, 3 cep telefonu ve sim kart, 2 hassas terazi ve paketleme malzemelerinin ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca şüphe üzerine durdurulan bir araçta 10 bin 384 sentetik ecza maddesinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, şahısların "zula" olarak kullandığı bir apartmanda yapılan aramada da 135 bin 376 sentetik ecza maddesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili 2 şüphelinin yakalandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, "Vatandaşımızın sağlığına kasteden zehir tacirlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yapılacak yoğun çalışmalarla aman verilmeyecek, devletimizin tüm imkanlarıyla takip ve denetimlerimiz hız kesmeden sürdürülecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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