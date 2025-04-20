Ankara\'da Yağmur Duası Geleneği

Başkent Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı ve Boyalı mahallelerinde vatandaşlar, kurak geçen mevsim nedeniyle vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Yeterli yağışın olmaması üzerine Kırbaşı Mahallesi sakinleri, köy mezarlığı çevresinde tekbir ve dualarla yürüyüş gerçekleştirdi. Ardından köy camiinde öğle namazı kılındı, iki rekat hacet namazının ardından din görevlisinin duasıyla program tamamlandı.

Kırbaşı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen yağmur duasına mahalle halkının yanı sıra AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etli ve beraberindeki heyet, MHP İlçe Başkanı ve heyeti, Demokrat Parti İlçe Başkanı Enver Atak, dernek başkanı Mehmet Karataş ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

86 yaşındaki mahalle sakini Hacı Erdem, hava koşulları nedeniyle bu yıl duanın camide yapıldığını belirterek, "Çocukluğumdan bu yana yağmur duasına katılırım. Eskiden yaylalarda yapılırdı. Bu bir gelenek, huşu içinde dua ediyoruz." dedi.

Boyalı Mahallesi halkı ise Boztepe mevkisindeki tarihi ören yerinde toplandı. Ankara İl Müftü Yardımcısı Mehmet Arcaklıoğlu'nun vaazıyla başlayan programda, yağmur duası öncesi köylüler aralarında helalleşti.

Öğle namazı ve yapılan duanın ardından, katılımcılara etli pilav, ayran ve pişmaniye ikram edildi.