Ankara'da Yangın Sırasında Balkonda Mahsur Kalan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangın sırasında balkonda mahsur kalan çocuk, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Reşat Nuri Caddesi'ndeki bir apartmanın en üst katındaki dairede sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde bulunan anne H.D. ile oğlu K.Ö.D, kısa sürede büyüyen yangından komşuların yardımıyla kurtarıldı. Ailenin yaşı 18'den küçük diğer oğlu E.D. ise balkonda mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

E.D. itfaiye ekibinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Ekiplerce söndürülen yangın ise evde hasara neden oldu.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Özkök, gelen bağırma seslerinin ardından dışarı çıktığı sırada yangın çıktığı evdeki camların patladığını söyledi.

Olay yerine gelen bir vatandaşın o sırada evin çatısına çıkarak çocuğa su verdiğini belirten Özkök, "Çocuğu balkonun önünde tutmaya çalıştı ama itfaiye gecikmeli geldi. Biz de kendini atarsa diye apartman önünde battaniye ve yorgan açtık. Şükürler olsun atmadı, orada bekledi." diye konuştu.

Özkök, dumandan fazla etkilenmemesi için çocuğu yönlendirdiklerini anlatarak, "Gelen itfaiye çocuğu kurtardı." dedi.