Ankara'da Yaşlılara Yönelik Destek Programları Devam Ediyor

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaş almış Başkentlilere yönelik sosyal ve ekonomik desteklerini sürdürüyor. Yalnız yaşayan yaşlılara sıcak yemek, ev temizliği ve sağlık hizmetleri sunulurken, ihtiyaç sahibi emeklilere Başkent Kart aracılığıyla aylık bin 500 TL emekli desteğinin yanı sıra 600 TL'lik protein ve kış aylarında doğal gaz desteği veriliyor. Ayrıca, Alzheimer hastaları için özel merkezler ve yaşlılara ücretsiz tatil kampları sunuluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal ve ekonomik desteklerini sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla, yaşlıların sosyal hayata katılımı teşvik edilirken, temel ihtiyaçları da karşılanıyor.

Sosyalleşme imkanı sağlanıyor

Yaşlıların sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla hizmet veren Emekli Lokalleri ve etkinlik merkezleri, kentin dört bir yanında faaliyet göstermeye devam ediyor. Altınpark, Dikmen, Hasanoğlan, Sincan, Batıkent ve Demetevler gibi bölgelerde bulunan lokallerde, yaşlılara keyifli vakit geçirebilecekleri ortamlar sunuluyor. Merkezlerde düzenlenen çeşitli etkinlik ile yaşlılar hem sosyalleşme hem de günlük hayatlarına hareket katma imkanı buluyor.

Temel ihtiyaçlar karşılanıyor

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi yalnız yaşayan ve yemek hazırlamakta zorlanan yaşlılara günlük sıcak yemek ve kahvaltı hizmeti de sunuyor. Ayrıca ev temizliği, bakım-onarım, berber ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlar da belediye ekipleri tarafından karşılanıyor. Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi ise hastalar için zihinsel ve fiziksel aktiviteler sağlarken, hasta yakınlarına yönelik rehberlik desteği veriyor. Yaş almış vatandaşların sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla düzenlenen tatil kampları, Akçay, Akçakoca ve Kızılcahamam'da ücretsiz konaklama ve yemek imkanı sunuyor. Ekonomik destekler kapsamında ise ihtiyaç sahibi emeklilere, Başkent Kart aracılığıyla bin 500 TL emekli desteği, 600 TL protein desteği ve kış aylarında doğal gaz desteği veriliyor.

Sosyal Hizmet Uzmanı Aleyna Doğan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerinin kapsamlı bir şekilde devam edeceğini belirtti.

"İkinci bir hayat diyebilirim buraya"

Vatandaşlar ise sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Fikriye Ceylan: "Bizim gidip eğleneceğimiz bir yer yok. Biz burada o kadar çok şey öğreniyoruz ki bilmediğimiz Allah razı olsun. Her şeyiyle dört dörtlük."

-Hafize Eroğlu: "Emeklilikten sonra kendimi boşlukta hissetmiştim. İkinci bir hayat diyebilirim buraya. İnanılmaz güzellikte, sıcaklıkta. Evde yaptığım aktiviteleri burada yapıyorum. Egzersiz, nefes eğitimleri, yüz yogası yapıyoruz, eğitim seminerleri veriliyor. Parayla bunları almak istesem alamam."

-Nuran Avcıoğlu: "Mansur Yavaş Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bize gösterdiği değerden dolayı. Annem 100 yaşında onu nereye götüreceğimi düşünüyordum ve her gün bu lokale getiriyorum. Bu lokalde hayat bulduk, tekrar yaşama sevinci kazandık."

-Emine Algın: "Şimdi bizim zamanımız diyoruz ve her türlü gezilere katılıyoruz. Yeniden genç olduk sanki burada."