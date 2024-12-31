Ankara\'da Yılbaşı Denetimleri

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Başkentte emniyetin yılbaşı denetimleri, 18 bin 735 personelle, 403 uygulama noktasında sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek.

Yılbaşı denetimleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nden takip ediliyor.

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, KGYS'de, yeni yıl dolayısıyla alınan tedbirler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Yılbaşı gecesini sorunsuz atlatmayı planladıklarını aktaran Tandoğan, 18 bin 735 personelle 403 uygulama noktasında denetim yapıldığını bildirdi.

Tandoğan, şöyle devam etti:

"Tedbir aldığımız yerler vatandaşlarımızın kutlama yapacağı alanlar. Konser alanları, Yüksek Hızlı Tren Gar'ı, AŞTİ ve havalimanı gibi yerlerin tamamında en üst düzeyde tedbirlerimizi almış vaziyetteyiz. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından özel güvenlik çalıştırılması gereken noktaların tamamında gerekli denetimler yapılmış vaziyette."

Arif Hakan Tandoğan, "Asayiş suçlarıyla alakalı da sahadaki ekiplerimiz, tüm idari birimlerdeki arkadaşlarımızla beraber etkin şekilde çalışıyor. İnşallah kazasız, belasız yeni yılın herkese hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

112 Acil Çağrı Merkezi, yabancı dillerde de hizmet veriyor

Öte yandan, Başkentte 112 Acil Çağrı Merkezi de vatandaşlardan gelen çağrıları titizlikle takip ediyor. Çağrı merkezinde 110 personel mesai yapıyor.

Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü İdari Büro Şefi Rukiye Dağaşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen tüm talepleri titiz şekilde değerlendirdiklerini ifade etti.

Dağaşan, İngilizce, Arapça, Almanca ve Rusça olarak yabancılara da hizmet verdiklerini söyledi.

İşitme engelli vatandaşlar için işaret dili kullandıklarını bildiren Dağaşan, yılbaşı dolayısıyla yaşanabilecek olağanüstü durumlar için gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, yeni yılın herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.