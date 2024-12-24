Ankara'da Yılbaşı Süslemeleri İlgi Görüyor - Son Dakika
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Ankara'da Yılbaşı Süslemeleri İlgi Görüyor

Ankara\'da Yılbaşı Süslemeleri İlgi Görüyor

Başkent Ankara'da 2025 yılına yaklaşırken şehirdeki park ve caddeler yılbaşı süslemeleriyle donatıldı. Kuğulu Park, renkli ışıklar ve figürlerle süslendi, ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekti.

24.12.2024 12:03  Güncelleme: 12:07
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ANKARA'da 2025'e sayılı günler kala şehrin işlek park ve caddeleri yılbaşı gecesi için süslendi. Şehrin simge yapılarından Kuğulu Park'ta yapılan yeni yıl süslemeleri yoğun ilgi gördü.

Başkent'te yılbaşı etkinlikleri kapsamında hazırlık çalışmaları başladı. Şehrin pek çok ilçesinde merkezi alanlar LED ışıklar ile süslendi. Çankaya ilçesinde de şehrin simge yapılarından Kuğulu Park'ta yeni yıl süslemeleri yapıldı. Işıklarla yapılan geyiklere bağlı kızak, özellikle çocukların ilgisini çekti. Renkli yılbaşı topları ve yeni yıl figürleriyle süslenen parka akşam saatlerinde uğrayan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekildi. Ayrıca, Tunalı Hilmi, Bestekar ve Tunus caddeleri gibi yaya trafiğinin yoğun olduğu yerler de yılbaşı gecesi için hazırlandı.

Kuğulu Park'a gezmeye gelen Ece Güner (29), "Yılbaşı ruhuna aşığım, süslemeler dikkatimi çekti ve ailemle birlikte buraya geldim. Park her sene süsleniyor; ancak bu yıl yapılan süslemeyi çok beğendim" dedi.

Haber-Kamera: Ali Eren İĞDE-Mikail KARAMAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

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