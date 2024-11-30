Ankara'da Yollar Trafiğe Kapalı

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Başkentte, Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 07.00'den itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşak ile Baruthane Kavşak arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.