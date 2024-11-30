Başkentte, Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 07.00'den itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşak ile Baruthane Kavşak arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Yollar Trafiğe Kapalı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?