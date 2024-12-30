Ankara'dan Çocuklara 19 Milyon TL Kantin Desteği - Son Dakika
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Ankara'dan Çocuklara 19 Milyon TL Kantin Desteği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 14 bin 507 aileye 16. kez toplam 19 milyon 497 bin 500 TL tutarında kantin desteği sağlandığını açıkladı. Amaçlarının her çocuğun eşit şartlarda eğitim alması olduğunu belirtti.

30.12.2024 19:34  Güncelleme: 06:46
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş 14 bin 507 ailenin 17 bin 725 çocuğuna 16. kez toplam 19 milyon 497 bin 500 TL tutarında kantin desteği sağladıklarını açıkladı.

Sosyal destek ile Ankara'da vatandaşların yüzünü güldürmeyi hedf edinen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 14 bin 507 aileye 16 kez toplam 19 milyon 497 bin 500 TL tutarında kantin desteği sağladı.  ABB Başkanı Mansur Yavaş konuya ilişkin X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"Ankara'da çocuklarımızın yüzü gülsün, hiçbir evladımız ihtiyaçlarıyla baş başa kalmasın diye çalışmaya devam ediyoruz. Sosyal destek alan 14 bin 507 ailemizin 17 bin 725 çocuğu için toplamda 19 milyon 497 bin 500 TL tutarında 16. kez kantin desteği sağladık.Bizim önceliğimiz, her çocuğun eşit şartlarda eğitim alması, ihtiyaçlarının karşılanması ve hayallerine korkusuzca ulaşabilmesidir. Çocuklarımız için aydınlık bir gelecek inşa etmeye kararlıyız."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Mansur Yavaş, Ekonomi, Güncel, Ankara, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'dan Çocuklara 19 Milyon TL Kantin Desteği - Son Dakika

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