Ankara, Dünya'nın En Güvenli Kentleri Arasında - Son Dakika
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Ankara, Dünya'nın En Güvenli Kentleri Arasında

Ankara, Dünya\'nın En Güvenli Kentleri Arasında

Vali Şahin, Ankara'nın güvenliğini ve önemli özelliklerini vurguladı, huzurlu bir şehir olduğunu belirtti.

20.01.2025 19:46
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Ankara Valisi Vasip Şahin, "Ankara kendi kulvarı içerisinde hemen hemen en güvenli kentlerden biri. Bunu, Türkiye için demiyorum, dünya için, Avrupa için diyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, Valilik Toplantı Salonu'nda, güvenlik, eğitim, kültür, sağlık, tarım, sanayi, ticaret ve sosyal hizmet alanındaki hizmetlerle ilgili 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın, Türkiye'nin siyasi karar merkezi olduğunu ve uzun yıllar hep bu yönüyle öne çıktığını belirtti.

Ankara'nın bunun yanı sıra çok önemli bir sanayi kenti olduğunu ifade eden Şahin, " İhracat, üretim yapan, üretim tesisleri olan bir kent. Ankara, 22 üniversitesi ile özel ve önemli bir eğitim kenti. Gerek üniversite gerekse ortaöğretim bazında hem Türkiye'de hem dünyada ismini duyuran ve kalitesiyle öne çıkan okullara sahibiz." dedi.

Ankara'nın sağlık altyapısı, hastaneleri, yetişmiş hekimleriyle önemli bir sağlık kenti olduğunu, kentte aynı zamanda tarım ve hayvancılığın da yapıldığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Birçok açıdan, hem tarihi hem turistik hem kültürel, üretim ve sanayi hem siyasi karar merci olması açısından Ankara, fiziki konumunda olduğu gibi aslında Türkiye'nin kalbini oluşturuyor. Ankara'ya bu gözle baktığımızda aslında önemli bir Avrupa kenti olarak da görebiliriz. Ankara kendi kulvarı içerisinde hemen hemen en güvenli kentlerden biri. Bunu, Türkiye için demiyorum, dünya için, Avrupa için diyorum."

Ankara'da geçen yıl evden hırsızlık olay sayısının günde 1,6 civarında olduğunu, Ankara'nın asayişinin düzgün olduğunu söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

"İnsanların birbiriyle bu anlamda güven ilişkisi iyi kurulmuş bir kent. Kentimiz, huzurlu bir kent. Amacımız, çabamız ve hedefimiz, söylediğim rakamın da altına indirmek. Bir bile fazla. Arkadaşlarımız Ankara'yı daha huzurlu, daha yaşanır bir kent yapmaya gayret ediyorlar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara, Dünya'nın En Güvenli Kentleri Arasında - Son Dakika

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