Ankara Film Festivali'nde 10 Film Yarışacak

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35. Ankara Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması'nda bu yıl 10 film yarışacak.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfından yapılan açıklamaya göre, 12 kategoride ödüllerin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Film Yarışması'nda yarışacak 10 film, Aydan Özsoy, İrfan Demirkol ve Murat Erşahin'den oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi.

Bu yıl 45 filmin başvurduğu festival, 7-15 Kasım arasında gerçekleştirilecek.

Festivalde bu yıl, Sinan Kesova'nın "Büyük Kuşatma", Erkan Tahhuşoğlu'nun "Döngü", Ayçıl Yeltan'ın "Fidan", Türker Süer'in "Gecenin Kıyısı", Belkıs Bayrak'ın "Gülizar", Hikmet Kerem Özcan'ın "Hakkı", Murat Fıratoğlu'nun "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri", Murat Düzgünoğlu'nun "Köpekle Kurt Arasında", Nadim Güç'ün "Mukadderat" ve Doğuş Algün'ün "Ölü Mevsim" isimli uzun filmler jüri karşısına çıkacak.

Başkanlığını oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'ın yapacağı Ulusal Uzun Film Yarışması jürisinde, oyuncu Serkan Keskin, oyuncu Burcu Biricik, kurgucu Çiçek Kahraman ile yazar ve film eleştirmeni Burçak Evren yer alıyor. Yarışmanın kazananları 15 Kasım'da gerçekleşecek kapanış ve ödül töreninde belli olacak.

Festivalin açılış ve onur ödülleri töreni ise 7 Kasım'da yapılacak.