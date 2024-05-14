Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde Görevli Kamu Görevlilerinin İkametlerinde Arama Yapıldı - Son Dakika
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde Görevli Kamu Görevlilerinin İkametlerinde Arama Yapıldı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde Görevli Kamu Görevlilerinin İkametlerinde Arama Yapıldı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlilerin ikametlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan firari sanık Serdar Sertçelik'in medyaya yansıyan ses videoları ve ses kayıtlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüpheli 3 emniyet görevlisi hakkında devam eden soruşturmada, şüphelilerin ikametlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı. Ayrıca soruşturma hakkında kısıtlama kararı alındı ve firari sanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçmasında ihmali olan tüm kamu görevlileri hakkında da soruşturma devam etmektedir.

14.05.2024 10:19
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlilerin ikametlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ve kamuoyunda Ayhan Bora Kaplan suç örgütü olarak bilinen silahlı suç örgütü ile ilgili soruşturma kapsamında, hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan firari sanık Serdar Sertçelik'in medyaya yansıyan ses videoları ve ses kayıtlarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Şüpheli 3 emniyet görevlisi hakkında "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından devam eden soruşturmada, şüphelilerin ikametlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı.

Ayrıca soruşturma hakkında kısıtlama kararı alındı.

Firari sanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına yasa dışı yollar ile kaçmasında ihmali olan tüm kamu görevlileri hakkında da soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde Görevli Kamu Görevlilerinin İkametlerinde Arama Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde Görevli Kamu Görevlilerinin İkametlerinde Arama Yapıldı - Son Dakika
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