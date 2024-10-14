Ankara'nın 101. Yılı Kutlandı

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Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılı Çubuk ilçesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen törene, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Program Barbaros Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Gözde Ketenci'nin, günün anlam ve önemini belirten konuşması ile başladı.

Törende Ankara'nın başkent oluşunu konu alan şiirler ve türküler seslendirildi, video gösterisi sunuldu, orotoryo ve piyes sergilendi, öğrencilerden oluşan Seymen ekibi de Ankara yöresi halkoyunları gösterisi sundu.

Daha sonra Barbaros Ortaokulu müzik öğretmeni eşliğinde öğrencilerden oluşan koro tarafından Ankara türküleri seslendirildi.

Program sonunda Kaymakam Bakır ve Belediye Başkanı Demirbaş öğrenci ve öğretmenler tarafından hatıra fotoğrafı çektirildi.