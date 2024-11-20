Ankara\'nın 310 Günlük Su Stoku

Güncel

Ankara'nın 310 günlük suyu kaldı

ASKİ Genel Müdürü Akçay, suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu

ANKARA - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Ankara'nın sadece 310 gün yetecek suyu olduğunu belirterek, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.

ASKİ'nin dijital sensörlerle online olarak anlık ölçüm yaptığı barajlarda 19 Kasım tarihinde gelen su miktarı 170 bin 638 metreküp olarak kaydedildi. Toplam abone sayısının 2 milyon 617 bin 797'ye ulaştığını belirten ASKİ, güncel verilerine göre önümüzdeki süreçte hiç yağış olmaması halinde Ankara'nın yaklaşık 310 gün yetecek kadar suyu bulunduğunu açıkladı. 2023 yılının Ekim ayında Ankara barajlarında toplam buharlaşma miktarının 2 milyon 638 bin 992 metreküp olduğunu açıklayan ASKİ Genel Müdürlüğü, barajlara en az suyun 130 milyon metreküp ile 1992 yılında, en yüksek suyun ise 661 milyon metreküp ile 2023 yılında geldiğini kaydetti. Ankara'nın barajlarına 2024 yılının Ocak ayında 161 milyon 341 bin 45, Eylül ayında ise 13 milyon 581 bin 76 metreküp su geldiği bildirildi.

"Yaşamın vazgeçilmezi suyu bilinçli tüketelim"

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, tüm dünyayı etkileyen küresel ısınmaya bağlı olarak kuraklık tehdidinin arttığına dikkati çekerek, sınırlı su kaynaklarının korunmasının her geçen gün önem kazandığının altını çizdi. Bilinçli tüketim ve suda tasarruf çağrısını yineleyen Akçay, şöyle konuştu:

"Ankara, toplam 11 barajdan besleniyor ancak yoğunluk Çamlıdere ve Kurtboğazı barajlarında. Diğer barajlar depolama görevi görüyor. Suyumuzun her damlası çok kıymetli. Artık toplum olarak suyumuzun sonsuz olmadığı bilincini yerleştirmeliyiz. Yaşamın vazgeçilmezi olan su kaynağını tasarruflu kullanmazsak gelecek nesillere aktaramayız. Su israfına geleceğimiz için hep birlikte 'Dur' diyelim. Bu çerçevede hepimizin yapabilecekleri var. Örneğin vatandaşlarımızın içme suyu ile halı ve araçlarını yıkamamalarını istiyoruz. Ayrıca tarımda suyun kontrolsüz ve ölçüsüzce toprağa verildiği vahşi sulamadan uzak durmalarını, damlama sulama sistemini tercih etmelerini rica ediyoruz."

ASKİ, su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak için sivil toplum örgütleri, Kent Konseyi, meslek odaları ve muhtarlar ile ortak çalışmalar yürütüyor. Ayrıca kente içme suyu sağlayan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarının su miktarını dijital sensörler aracılığıyla anlık takip ederek, kurumun resmi internet sitesinde açıklıyor.