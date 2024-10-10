Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yılı Kutlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yılı Kutlanacak

Çankaya Belediyesi, 12-13 Ekim tarihlerinde Ankara'nın Başkent oluşunun 101. yılını konser, sergi ve tiyatro gösterileriyle kutlayacak. Etkinlikler arasında 'Meçhul Seyyahların Ankara Fotoğrafları' sergisi ve 'Arpanatolia' konseri yer alacak.

10.10.2024 11:46  Güncelleme: 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Ankara'nın Başkent oluşunun 101'inci yılını, 12-13 Ekim günlerinde konser, sergi ve tiyatro gösterileriyle kutlayacak.

Çankaya Belediyesi, 13 Ekim Ankara'nın Başkent oluşunun 101'inci yılını özel olarak hazırladığı etkinliklerle kutluyor. İki gün boyunca sürecek kutlama programı, 12 Ekim'de "Meçhul Seyyahların Ankara Fotoğrafları" Sergisi ile başlayacak. Sergi, Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi ve Çayyolu Ek Hizmet Binası'nda eş zamanlı düzenlenecek. Ahmet Yüksel, Erman Tamur ve Gökçe Günel'in hazırladığı ve 13 Ekim'e kadar devam edecek sergi, her iki gün boyunca 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Etkinlikler, 12 Ekim akşamı Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek "Arpanatolia" konseri ile devam edecek. Arp'te Çağatay Akyol, kaval-ney-sipsi ve curada Ferhat Erdem, vurmalı çalgılarda Cemal Özkızıltaş'tan oluşan Arpanatolia grubu, dinleyicilerine keyifli bir gece yaşatacak. 13 Ekim'de ise Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi "Ankara Gazinosu" tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak. Yönetmen koltuğunda Faruk Güvenç'in oturduğu ve müzikli kabare olarak hazırlanan oyunda, Ankara'ya özgü gazino kültürü anılırken toplumsal ve siyasal kültürde yaşanan değişimin müzik ve eğlence sektörüne yansıması sahnelenecek. Konser ve tiyatro oyununun yer fişleri, 7 Ekim tarihinden itibaren ilgili merkezlerden ücretsiz temin edilebilecek.

Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Belediye, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yılı Kutlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:58 DEM Parti’nin olmazsa olmaz bir şartı var Bahçeli’nin ’’yumuşama’’ açılımı başlamadan bitebilir DEM Parti'nin olmazsa olmaz bir şartı var! Bahçeli'nin ''yumuşama'' açılımı başlamadan bitebilir
10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
10:26 Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam Merih Demiral’dan U16 Milli Takım futbolcularına telefon jesti Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam! Merih Demiral'dan U16 Milli Takım futbolcularına telefon jesti
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
17:20 Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
17:12 Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası
16:30 İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk’u Dursun Özbek’e şikayet etti İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk'u Dursun Özbek'e şikayet etti
16:27 Brezilya’da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi Brezilya'da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi
16:17 Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu
16:13 Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti
16:04 Kerem Aktürkoğlu, değerini 90’a katlayarak rekor kırdı Kerem Aktürkoğlu, değerini 90'a katlayarak rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 12:12:45. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yılı Kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.