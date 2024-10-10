Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yılı Kutlanacak

Güncel

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Ankara'nın Başkent oluşunun 101'inci yılını, 12-13 Ekim günlerinde konser, sergi ve tiyatro gösterileriyle kutlayacak.

Çankaya Belediyesi, 13 Ekim Ankara'nın Başkent oluşunun 101'inci yılını özel olarak hazırladığı etkinliklerle kutluyor. İki gün boyunca sürecek kutlama programı, 12 Ekim'de "Meçhul Seyyahların Ankara Fotoğrafları" Sergisi ile başlayacak. Sergi, Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi ve Çayyolu Ek Hizmet Binası'nda eş zamanlı düzenlenecek. Ahmet Yüksel, Erman Tamur ve Gökçe Günel'in hazırladığı ve 13 Ekim'e kadar devam edecek sergi, her iki gün boyunca 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Etkinlikler, 12 Ekim akşamı Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek "Arpanatolia" konseri ile devam edecek. Arp'te Çağatay Akyol, kaval-ney-sipsi ve curada Ferhat Erdem, vurmalı çalgılarda Cemal Özkızıltaş'tan oluşan Arpanatolia grubu, dinleyicilerine keyifli bir gece yaşatacak. 13 Ekim'de ise Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi "Ankara Gazinosu" tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak. Yönetmen koltuğunda Faruk Güvenç'in oturduğu ve müzikli kabare olarak hazırlanan oyunda, Ankara'ya özgü gazino kültürü anılırken toplumsal ve siyasal kültürde yaşanan değişimin müzik ve eğlence sektörüne yansıması sahnelenecek. Konser ve tiyatro oyununun yer fişleri, 7 Ekim tarihinden itibaren ilgili merkezlerden ücretsiz temin edilebilecek.