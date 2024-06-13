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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın hasara yol açtı.

Ankara istikametine giden Hacı Koç idaresindeki 51 DP 929 plakalı çikolata yüklü kamyonda, seyir halindeyken ilçe girişinde yangın çıktı.

Araçtan çıkan dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. Yoldan geçen çok sayıda sürücü de yangın tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonrası kamyonda hasar oluştu.