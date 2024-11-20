Ankara Su Krizi: 310 Gün Yetecek Su Kaldı! - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Su Krizi: 310 Gün Yetecek Su Kaldı!

Ankara Su Krizi: 310 Gün Yetecek Su Kaldı!

ASKİ, Ankara'nın 19 Kasım 2024 itibarıyla 310 gün yetecek su kaldığını açıkladı. Tasarruf çağrısı yapıldı.

20.11.2024 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- ASKi Genel Müdürlüğü, Ankara'nın 19 Kasım 2024 tarihi itibarıyla yaklaşık 310 gün yetecek kadar suyu bulunduğunu açıklayarak, Başkentlileri uyardı. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, "Sınırlı su kaynaklarımızı verimli kullanmak adına suyumuzu tasarruflu tüketelim" çağrısında bulundu.

ASKİ'nin dijital sensörlerle online olarak anlık ölçüm yaptığı barajlarda 19 Kasım 2024 tarihinde gelen su miktarı 170 bin 638 metreküp olarak kaydedildi. Toplam abone sayısının şu anda 2 milyon 617 bin 797'ye ulaştığını belirten ASKİ, güncel verilerine göre ileriki süreçte hiç yağış olmaması halinde Ankara'nın yaklaşık 310 gün yetecek kadar suyu bulunduğu açıkladı.

Ankara'da barajlara en az 1992, En Yüksek 2023'te su gelmiş

2023 yılının Ekim ayında Ankara barajlarında toplam buharlaşma miktarının 2 milyon 638 bin 992 metreküp olduğunu açıklayan ASKİ Genel Müdürlüğü, barajlara en az suyun 130 milyon metreküp ile 1992 yılında, en yüksek suyun ise 661 milyon metreküp ile 2023 yılında geldiğini kaydetti. Ankara'nın barajlarına 2024 yılının Ocak ayında 161 milyon 341 bin 45, Eylül ayında ise 13 milyon 581 bin 76 metreküp su geldiği bildirildi. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, tüm dünyayı etkileyen küresel ısınmaya bağlı olarak kuraklık tehdidinin arttığına dikkati çekerek, sınırlı su kaynaklarının korunmasının her geçen gün önem kazandığının altını çizdi.

"Su kaynağını tasarruflu kullanmazsak gelecek nesillere aktaramayız"

"Bilinçli tüketim ve suda tasarruf" çağrısını yineleyen Akçay, şunları kaydetti:

"Ankara, toplam 11 barajdan besleniyor ancak yoğunluk Çamlıdere ve Kurtboğazı barajlarında. Diğer barajlar depolama görevi görüyor. Suyumuzun her damlası çok kıymetli. Artık toplum olarak suyumuzun sonsuz olmadığı bilincini yerleştirmeliyiz. Yaşamın vazgeçilmezi olan su kaynağını tasarruflu kullanmazsak gelecek nesillere aktaramayız. Su israfına geleceğimiz için hep birlikte 'dur' diyelim. Bu çerçevede hepimizin yapabilecekleri var. Örneğin vatandaşlarımızın içme suyu ile halı ve araçlarını yıkamamalarını istiyoruz. Ayrıca tarımda suyun kontrolsüz ve ölçüsüzce toprağa verildiği vahşi sulamadan uzak durmalarını, damlama sulama sistemini tercih etmelerini rica ediyoruz."

Barajlara anlık takip

ASKİ, su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak için sivil toplum örgütleri, Kent Konseyi, meslek odaları ve muhtarlar ile ortak çalışmalar yürütüyor. Ayrıca şeffaflık ilkesi gereği kente içme suyu sağlayan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarının su miktarını, dijital sensörler aracılığıyla anlık takip ederek, kurumun resmi internet sitesinde açıklıyor.

Kaynak: ANKA

Sağlık, Güncel, Ankara, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Su Krizi: 310 Gün Yetecek Su Kaldı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Putin’in nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülkeler açıklandı Putin'in nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülkeler açıklandı
15:43 Bağrışmaları salonu inletti Bakan Yerlikaya ve CHP’li Ali Mahir arasında sert tartışma Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:06 Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün Hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler
01:25 A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu
00:41 Karadağ’a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi’ne yükselme şansını play-offa bıraktı Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı
00:28 Ankara’daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş’tan dikkat çeken karar Ankara'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken karar
23:53 Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var
23:37 Netanyahu Gazze’den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak Netanyahu Gazze'den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak
23:30 Okan Buruk, Icardi’yi yıkan olayla ilgili sessizliğini bozdu Okan Buruk, Icardi'yi yıkan olayla ilgili sessizliğini bozdu
23:23 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler
23:10 Okan Buruk, Osimhen transferinin nasıl gerçekleştiğini canlı yayında açıkladı Okan Buruk, Osimhen transferinin nasıl gerçekleştiğini canlı yayında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 17:13:25. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Su Krizi: 310 Gün Yetecek Su Kaldı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.