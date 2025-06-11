Ankara Üniversitesi'nde Gelişmiş Beyin Cerrahisi Eğitimi

Ankara Üniversitesi, beyin cerrahisinde uygulanan en gelişmiş ve hassas tekniklerden olan supraorbital (göz üstü) ve transorbital (göz çukuru) yaklaşımlara odaklanan kadavra eğitimine ev sahipliği yaptı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalınca düzenlenen kurs, üniversitenin Anatomi Anabilim Dalı kadavra diseksiyon salonlarında uygulamalı gerçekleştirildi.

Kursun bilimsel ve cerrahi koordinasyonunu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Eroğlu üstlenirken, kurs başkanlığını Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü Çağlar ve Doç. Dr. Eroğlu yürüttü.

Eğitici ekipte Dr. Öğr. Üyesi Murat Zaimoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Büyüktepe de aktif görev aldı.

Uluslararası Kadavra ve Canlı Cerrahi Kursu'nun hazırlıkları başladı

Doç. Dr. Ümit Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada minimal invaziv beyin cerrahisinin önde gelen yöntemlerinden biri olarak kabul edildiğini belirterek, "Bu teknikler, hastalarda daha az iz ve daha kısa iyileşme süresi avantajıyla daha düşük komplikasyon riski sunuyor." dedi.

"Avrupa'nın en kapsamlı organizasyonlarından biri"

Eğitim programına Türkiye'nin dört bir yanından 21 beyin cerrahının katıldığını bildiren Eroğlu, "Genellikle 8-10 katılımcıyla sınırlı tutulan bu tür ileri düzey kurslar, Ankara Üniversitesi'nin güçlü teknik altyapısı ve kadavra desteği sayesinde bu kez çok daha geniş katılımla gerçekleştirildi. Bu yönüyle kurs, Avrupa'nın en kapsamlı kadavra eğitimi organizasyonlarından biri olma niteliğini kazandı." diye konuştu.

Kasım ayında düzenlenmesi planlanan Uluslararası Kadavra ve Canlı Cerrahi Kursu'nun hazırlıklarına şimdiden başlandığını dile getiren Eroğlu, Avrupa ve Orta Doğu'dan birçok cerrahın bu eğitime katılmak için başvuru yaptığını bildirdi.

Doç. Dr. Eroğlu, Ankara Üniversitesi'nin sahip olduğu akademik birikim, teknik donanım ve eğitim deneyimiyle beyin cerrahisinde uluslararası düzeyde bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini sözlerine ekledi.