Ankara Valiliği'nden Yeni Yıl Tedbirleri: "Bin 789 Jandarma Personeli, 302 Araç, 11 Drone ile Güvenlik Tedbirleri Sağlanacaktır"

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(ANKARA) - Ankara Valiliği yeni yıl dolayısıyla trafik düzenini sağlamak amacıyla ek trafik ekipleri görevlendirileceğini, alkol denetimlerinin sıklaştırılacağını, Ankara İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde toplam bin 789 jandarma personeli, 302 araç, 11 drone ile güvenlik tedbirleri alınacağını bildirdi.

Ankara Valiliği, yeni yıl dolayısıyla uygulanacak tedbirlere ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ankara'da bugün vatandaşların 2025 yılını huzur ve güven içinde karşılayabilmesi için yılbaşı tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, tüm kurumların ve birimlerin takviye edilmiş yeterli sayıda personelle görev başında olacağı ifade edildi.

Açıklamada, tedbirlere ilişkin şunlar kaydedildi:

"Şehirlerarası yollarda, AŞTİ, Tren Garı, YHT, Havalimanı, alışveriş merkezleri, oteller, park ve bahçeler, eğlence merkezleri ile halkın yoğun olabileceği diğer yerlerde en üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınacak, şehir içi yollar ve karayolları üzerinde görev yapacak güvenlik personellerinin sayıları artırılarak, devriye ve nöbet hizmetleri uygulanacaktır. Trafik düzenini sağlamak amacıyla ek trafik ekipleri görevlendirilerek, alkol denetimleri sıklaştırılacaktır. Bu doğrultuda Ankara İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerimizde toplam bin 789 jandarma personeli, 302 araç, 11 drone ile güvenlik tedbirleri sağlanacaktır.

"18 bin 735 Emniyet personeli, bin 501 Araç ile güvenlik tedbirleri sağlanacaktır"

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgelerimizde toplam; 18 bin 735 Emniyet personeli, bin 501 Araç ile güvenlik tedbirleri sağlanacaktır. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yılbaşı gecesi sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve eksiksiz bir şekilde sunulabilmesi için sağlık kurumlarında; başta hekim, ebe ve hemşire olmak üzere acil sağlık hizmetleri ve diğer sağlık personeli yeterli sayıda görev başında olacaktır. Ek olarak, yoğun insan hareketliliği beklenen bölgelere sağlık hizmeti sunulması amacıyla planlamalar yapılarak tedbir alınmıştır. Vatandaşlarımızın yılbaşı gecesini güven içerisinde geçirebilmeleri amacıyla, 7/24 hizmet veren ihbar hatlarımız (112 Acil Çağrı Merkezi) aktif olarak çalışmalarını sürdürecektir.

"Sahte ve bandrolsüz içki satışı yapanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ile Belediye Zabıta Ekiplerince gıda güvenliğine ve tüketicinin aldatılmasının önlenmesine yönelik kontrollere yoğun bir şekilde devam edilecektir. Sahte içki üretim ve dağıtımının engellenmesi noktasında gerekli denetimler yapılarak, sahte ve bandrolsüz içki satışı yapanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Elektrik, doğalgaz ve telefon arızalarına anında müdahale için yetkili ekip ve ekipmanlarının hazır halde bulundurulması dahil ilgili kurumlarca gerekli tedbirler alınacaktır.

Meteorolojik uyarılara göre yılbaşında yaşanabilecek sel, su baskını, yoğun kar yağışı, fırtına ve yangın gibi doğal afetlere hızlıca müdahale etmek ve yolların trafiğe açık tutulmasını sağlamak amacıyla, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Karayolları ve ilgili belediyeler tarafından önceden planlama yapılarak, yeterli sayıda ekip, araç ve ekipman hazırda bulundurulacaktır.

"Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere göre hareket etmelerinin uygun olacağı değerlendirilmektedir"

Ankara İl genelinde toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması dahil, itfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekiplerinin hazır halde bulundurulması konusundaki hizmetler ve nöbetçi memurluklarının vatandaş müracaatlarına açık tutulması ile ilgili çalışmalar Büyükşehir ve ilçe belediyelerince planlanıp yerine getirilecektir.

Ayrıca; 31 Aralık 2024 Salı günü saat 19.00'dan itibaren yoğunluğun sona ermesine kadar, Aşkabat Caddesi; Akdeniz Caddesi ile Oğuzhan Asiltürk Caddesi arasında kalan bölüm, Bestekar Caddesi; Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölüm trafik akışına kapatılacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde trafiğe kapatılabilecek yollar:

GMK Bulvarı: Tamamı.

Atatürk Bulvarı: Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölüm.

Milli Müdafaa Caddesi: GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölüm.

Ziya Gökalp Caddesi: Kolej Kavşak ile Kızılay Kavşak arasında kalan bölüm.

Tunalı Hilmi Caddesi: Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölüm.

Tunus Caddesi: Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölüm.

Oğuzhan Asiltürk Caddesi: Azerbaycan Caddesi ile Kazakistan Caddesi arasında kalan bölüm. - Filistin Caddesi: Tamamı.

Azerbaycan Caddesi: Tamamı.

Selanik Caddesi: Tamamı.

Yüksel Caddesi: Tamamı.

Olgunlar Caddesi: Tamamı.

Kumrular Caddesi: Tamamı -İnkılap Sokak: Tamamı.

Karanfil 1 ve 2 Sokak: Tamamı.

Konur 1 ve 2 Sokak: Tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için alınan tedbirlere göre hareket etmeleri, trafiğe kapatılacak yolları önceden göz önünde bulundurmaları ve toplu taşıma araçlarını tercih etmelerinin uygun olacağı değerlendirilmektedir."