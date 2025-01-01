Ankara Valisi Şahin, yılbaşı gecesi görevdeki personeli ziyaret etti

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Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte yılbaşı gecesi görev yapan jandarma ve polis ekiplerine ziyarette bulundu, güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi.

Vali Şahin, Yaşamkent Şehit Hüseyin Kalkan Polis Merkezi Amirliği personelinin yeni yılını kutladı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Şahin, 2025'in tüm insanlığa hayır ve bereket getirmesini diledi. Şahin, "İnşallah 2025 bizi 2024'ten çok daha mutlu ve memnun eder." ifadesini kullandı.

Şahin, Ankara'da asayiş açısından olumsuz bir durumun olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"İnşallah sabaha kadar da herhangi bir olumsuzluk yaşamadan, kimsenin en ufak bir şekilde huzuru kaçmadan güzel bir yılbaşı akşamı geçiririz. Bununla ilgili hem emniyet hem jandarma ekiplerimiz sahadalar. 20 binin üzerinde personelimizle Ankara'nın huzur ve güvenliği için arkadaşlarımız sabaha kadar büyük bir özveriyle çalışacaklar. Aynı zamanda hastanelerimiz, sağlık teşkilatımız, 112 ambulans hizmetimiz, elektrik kurumu, belediyenin hem altyapı hem ulaşım hizmetleriyle ilgili herkes bugün teyakkuzda. Vatandaşımızın herhangi bir ihtiyacı halinde hepsi göreve hazır vaziyetteler."

Daha sonra Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Vali Şahin, personelin yeni yılını kutlayıp, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Şahin ve beraberindekiler, ardından, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na geçerek burada alınan tedbirleri inceledi.