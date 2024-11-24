Ankara'ya İlk Kar Düştü

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Mevsimin ilk karının düştüğü başkentin bazı kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara'nın çevre ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu.

Atakule, Botanik Parkı, Seğmenler ve Kuğulu Park gibi şehrin simge yerleri, beyaza büründü.

Soğuk havaya rağmen sabahın ilk saatlerinde dışarı çıkan başkentliler, fotoğraf çekti, karın tadını çıkardı.

Bazı Ankaralılar çocuklarıyla kar topu oynarken, bazıları da evcil hayvanlarıyla parkta yürüyüş yaptı.