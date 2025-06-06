Ankara Zafer Meydanı Projesi\'nde Çalışmalar Devam Ediyor

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Zafer Meydanı Yeniden Düzenleme ve Öğrenci Merkezi Güçlendirme ve Tadilat Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Açık-kapalı toplam 5 bin 440 metrekare alan içerisinde yürütülen projede sesli kütüphane, sergi alanları, çalışma ve dinlenme alanları, kafeterya, öğrenci etkinlik merkezi binası, etkinlik amfisi, süreli-süresiz sergi alanı, seminer alanı, ortak ve bireysel çalışma alanları ve kentsel teras yer alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen ve Zafer Çarşısı'nı da içine alan 'Zafer Meydanı Yeniden Düzenleme ve Öğrenci Merkezi Güçlendirme ve Tadilat Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Başkentlilerin en çok kullandığı ve şehrin merkezi konumundaki Kızılay'ı canlandırması hedeflenen ve 5 bin 440 metrekarelik alanı kapsayan projenin öğrencilere nefes olması amaçlanıyor. Başkent, sesli kütüphane, sergi alanları, çalışma ve dinlenme alanları, kafeterya, öğrenci etkinlik merkezi binası, etkinlik amfisi, süreli-süresiz sergi alanı, seminer alanı, ortak ve bireysel çalışma alanları ve kentsel teras gibi sosyal alanlara kavuşacak.

"Yapısal güçlendirme imalatlarımızı başarıyla tamamladık"

Proje süresince temel önceliğin yapının güvenliğini artırmak, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve modern bir mekan oluşturmak olduğunu vurgulayan Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı İnşaat Yapım Şube Müdürü Mehmet Akif Güneş, "Proje kapsamında yürütülen çalışmalarda önemli bir aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Bu doğrultuda, yapısal güçlendirme imalatlarımızı başarıyla tamamladık. Aynı şekilde, dış cephe imalatlarını da tamamlanarak yapının silüetiyle uyumlu, estetik ve dayanıklı bir dış görünüm kazandırıldı. Ana binada öğrenci etkinlik merkezi binası, etkinlik amfisi, kentsel teras yer alıyor. Öğrenci etkinlik merkezi içinde sesli kütüphane, sergi alanları, çalışma ve dinlenme alanları yer alıyor. İç mekanlarda yapılan imalatlar kapsamında tüm iç mekan, modern ve işlevsel bir yapıya kavuşturulacak şekilde detaylandırılarak imalatların büyük bölümünü tamamladık" dedi.

"Çevre düzenleme imalatlarında sona yaklaşıldı"

Zafer Çarşısı ile Zafer Parkı'nı birbirine bağlayan Zafer Meydanı, açık meydan ve etkinlik amfisini içine alan büyük bir öğrenci istasyonuna dönüşeceğine dikkat çeken Güneş, "Projemizin tüm imalatlarında, meydan alanında yürütülen zemin onarım ve çevre düzenleme imalatlarında sona yaklaşıldı. Altyapı çalışmalarıyla entegre biçimde yeni kaplama uygulamaları sahada eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Zafer Çarşısı ve Meydanı'nı çok yakında yeniden hizmete açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Meydan alanında yürütülen zemin onarım ve çevre düzenleme imalatlarında sona yaklaşılırken, altyapı çalışmalarıyla entegre biçimde yeni kaplama uygulamaları sahada eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

5 bin 440 metrekare açık-kapalı alanda yürütülen projede yer alan özellikler ise şöyle:

Sesli Kütüphane 300 metrekare- 60 kişilik

Grup çalışma odaları 6 adet -Her biri 15 metrekare -toplam 24 kişilik

Ortak çalışma salonları 2 adet -260 metrekare -toplam 80 kişilik

Kafeterya 2 adet toplam 200 metrekare -toplam 60 kişilik

Süreli/Süresiz sergi alanı -160 metrekare

Seminer alanı 20 kişi izleyici kapasiteli

Açık çalışma alanı/teras - 50 kişilik

Yönetim birimleri 2 adet

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