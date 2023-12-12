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Ankaragücü Başkanı tutuklandı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakeme saldırı suçlamasıyla tutuklandı. Koca, hakemin yanlış kararları ve tahrik edici davranışlarından dolayı olayın geliştiğini savundu.

Ankaragücü Başkanı tutuklandı
12.12.2023 - 11:33,  Güncelleme: 11:55
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MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Savcılıkta verdiği ifadede, "Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez" dedi.

Ankaragücü Rizespor karşılaşmasında maçın ardından hakeme yumruk atana Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca Savcılıkta ifade verdi. Koca üzerine atıla suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Bu ifadelerimi aynen tekrar ederim. Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti" ifadelerini kullandı.

Sahaya indikten sonra yaşananları da aktaran Koca, "Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu, daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebi ile de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim. Söyleyeceklerim bu kadardır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankaragücü Başkanı tutuklandı - Son Dakika
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