Ankaralılar 2025\'e Coşkuyla Girdi

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ANKARALILAR, 2025 yılına şehir merkezlerindeki kutlamalarla girdi.

Kızılay'da akşam saatlerinde toplanmaya başlayan Başkentliler, saatler gece yarısına yaklaştığında Güvenpark ve Kızılay Meydanı çevresinde kalabalıklar oluşturdu. 2025'e "Hoş geldin yeni yıl" diyerek giren vatandaşlar müzik eşliğinde eğlendi. Ankaralılar, yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte meşaleler yaktı ve gökyüzüne dilek fenerleri ile maytaplar attı. Kızılay'da atlı polisler görev yaptı. Yılbaşını kutlamaya gelen vatandaşlar, atlı polislere ilgi göstererek fotoğraf çekindi.

Ankara'nın simge yerlerinden haftalar öncesinden hazırlıkların yapıldığı Kuğulu Park da yeni yıl coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşların gözde yerlerinden oldu. 2025 eğlence mekanlarında da coşkuyla karşılandı.