Anne Destek Programı'nın Sertifika Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
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Anne Destek Programı'nın Sertifika Töreni Gerçekleşti

Karabağlar Belediyesi ve AÇEV iş birliğiyle gerçekleştirilen Anne Destek Programı'nı tamamlayan 27 anneye, sertifikatlar Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay tarafından verildi. Program, annelerin ebeveynlik becerilerini geliştirmeyi ve kaynaklı farkındalık kazandırmayı hedefledi.

20.02.2025 13:11  Güncelleme: 14:17
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliği ile hazırlanan Anne Destek Programı'nı başarıyla tamamlayan annelere, katılım belgeleri Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay tarafından verildi.

Karabağlar Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte düzenlenen Anne Destek Programı ilk dönemini tamamladı. Eğitimcilerin, katılımcı annelerin ve Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın katıldığı sertifika töreni Eskiizmir Semt Merkezi'nde düzenlendi.

Bir kadın ve bir anne olmak

6 Kasım 2024 tarihinde başlayan programa, 3-6 yaş arası çocuğu olan ve sosyoekonomik açıdan desteklenmesi gereken 27 anne katıldı. Toplam 15 hafta süren programda, annelerin ebeveynlik becerilerini geliştirmeleri hedeflendi. Eğitimlerde aile tutumları, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimi, etkili iletişim yöntemleri, olumlu davranış kazandırma ve zorlayıcı davranışları yönetme gibi konular ele alındı. Haftada bir gün, 2,5 saat süren program kapsamında, annelere kadın ve anne olma süreçleri üzerine de farkındalık kazandırıldı.

Anneler yaşanan değişimleri anlattı

Aldıkları eğitim hakkında konuşan Dilek Gürsoy, iki çocuk annesi olduğunu ve kendisini her zaman araştırmaya, öğrenmeye açık bir anne olarak gördüğünü belirterek; bu eğitimle okumanın ötesinde çok daha fazla farkındalık kazandığını ifade etti. Kendi içinde bir yolculuğa çıktığını belirten Gürsoy, "Empatinin ne olduğunu öğrendim ve kendime iyi davranmaya başladım. Aldığımız eğitim sayesinde kendime ne kadar iyi davranırsam, çocuklarımla iletişimimin de o kadar iyi olduğunu fark ettim" dedi. Bu eğitimin kendisine terapi gibi geldiğini belirten Emine Gezginci ise artık çocuklarıyla daha keyifli ve daha güzel vakit geçirdiğini ifade ederek, "Bizim evimizde çok şey değişti. Artık çocuklarımla daha verimli bir şekilde ilgileniyorum" şeklinde konuştu.

"Biz Karabağlar'da bir aile kuruyoruz"

Annelerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "Bize kadın olarak "yapacaksın, edeceksin, susacaksın, oturacaksın" diye öğretiliyor. Biz elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bir süre sonra bütün yükün altında ezilen, kimseden yardım da isteyemeyen kadın oluyor" dedi. Karabağlar için aday olduğunda "Karabağlar'da kadının ne işi var?" gibi sorularla karşılaştığını belirten Başkan Kınay, aslında Karabağlar'ın her yerinde kadınların, onların emeklerinin ve gücünün olduğunu ifade ederek, "Bizim kadın olarak önce kendimizi sevmemiz, kendimize değer vermemiz gerekiyor. Biz bu ülkede sevmeyi, sevilmeyi, güzel sözler duymayı unuttuk. Bunları kendimiz yaşayamadığımız gibi çocuğumuza da yaşatamıyoruz. O yüzden tüm bunları tekrar hatırlamamız lazım. Biz Karabağlar'da çalışmalarımızı yaparken, hep birlikte bir aile de kuruyoruz. Biz aynı inancı paylaşan herkesle beraber, dayanışma içinde hayata dokunmaya çalışıyoruz. Biz kendi geleceğimizi ve değerimizi beraber oluşturacağız.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Anne Destek Programı'nın Sertifika Töreni Gerçekleşti - Son Dakika

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