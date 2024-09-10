Anne \'Çocuğu İhmal\' Suçundan Tutuklandı

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ANNE TUTUKLANDI

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü Sıla Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edildi. Sıla Y. ameliyat edilirken, kızının televizyon ünitesinden düştüğünü iddia ettiği annesi Bakiye Yeniçeri, polisteki işlemlerinin ardından ilçede adliyeye sevk edildi. Anne Yeniçeri, çıkarıldığı mahkemede, 'Çocuğu ihmal' suçundan tutuklandı. Anne Yeniçeri'nin getirildiği sırada adliye binası önünde toplanan kalabalık ise tepki gösterdi. Kalabalığı önlem alan polis ekipleri sakinleştirdi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da ilçeye gelerek gelişmeleri takip etti.

Bu arada soruşturma kapsamında savcılığın ailenin komşusu olan yaşı 18'den küçük çocuğunun ifadesine başvurduğu öğrenildi.