Anne ve Oğul Darbedildi İddiası - Son Dakika
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Anne ve Oğul Darbedildi İddiası

04.06.2025 17:23
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Kocaeli'de araç sürücüsüne tepki gösteren anne ve oğlu, araçtakiler tarafından darbedildi.

1) ANNE VE OĞLUNUN, TEPKİ GÖSTERDİĞİ ARAÇTAKİ 3 KİŞİ TARAFINDAN DARBEDİLDİĞİ İDDİASI

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Zerrin Bük (37) ile oğlu A.B. (15), hızlı gittiklerini belirtip tepki gösterdikleri araçtaki 3 kişi tarafından darbedildikleri iddiasıyla şikayetçi oldu. 5 yaşındaki diğer oğlunun yanında dövüldüklerini söyleyen Zerrin Bük, "Yalvarıyorum; bu insanları bulun ve adaleti yerine getirmenizi istiyorumö dedi.

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. 5 yaşındaki oğluyla birlikte yaya geçidine yaklaşık 50 metre mesafede karşıya geçmeye çalışan Zerrin Bük, yoldan geçen hafif ticari aracın sürücüsüne bağırarak yavaş gitmesini söyledi. Bu sırada olayı görerek annesinin yanına gelen 15 yaşındaki oğlu A.B. de araçtakilere uyarıda bulunarak yavaş olmaları yönünde eliyle işaret yaptı. Ani fren yapan araçtan inen 3 kişiden sürücü U.B., iddiaya göre A.B.'ye yumruk attı. Diğer 2 kişinin de dahil olmasıyla Zerrin Bük darbedildi. Şüpheliler araçlarına binip uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Anne ve oğlu, darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

'ÇOCUĞUMU FIRLATIP KOLUMA ŞİDDETLİ ŞEKİLDE VURDULAR'

Aldığı darbeler nedeniyle elinde incinme, yüzünde ise morarma oluştuğunu söyleyen Zerrin Bük, "Pazartesi 17.50'de evime giderken caddeden karşıya geçecekken arkadaşlar yavaş olmasını rica ettim. Elinde telefonla direksiyona bakıyordu ve bana küfrettiler. Ben de 'Biraz sakin olur musunuz' dedim. Yanımda 5 yaşında çocuğum vardı. Biraz ilerledikten sonra 3 metre sonra oğlum da küfrü duyup 'Neden anneme küfrediyorsunuz' diyerek tepki gösterdi. Ondan sonra ani fren yaparak birden oğluma saldırdılar. Araya ben girdiğimde bu sefer küçük çocuğumu fırlatıp koluma şiddetli şekilde vurdular ve çocuğuma yumrukla tekme tokatla girdiler. O esnada çocuğum altına kaçırdı. 5 yaşındaki çocuğumun psikolojisi o kadar çok berbat oldu ki. 15 yaşındaki çocuğum kendinde bile değil. Kafası ve boynu şişik bir şekilde şu an baya kötü vaziyetteö ifadelerini kullandı.

'BU İNSANLARI BULUN'

Şüphelilerin bulunmasını isteyen Bük, "Çocuğum geceleri altına kaçırıyor ve sürekli çığlık atıp ayağa kalkıyor. 3 çocuğum var. Hadi kendinizden utanmıyorsunuz; 15 yaşındaki ve 5 yaşındaki çocuğa, bir bayana saldırmayı nasıl kendinize hoş görebiliyorsunuz? Yalvarırım bu tür insanları burada yaşatmayalım ve adalet yerini bulsun. Sizden tek ricam sesimi duyun dedi.

'HERHANGİ BİR MÜDAHALEDE BULUNMADIM'

Araç sürücüsü U.B. ise telefonla yaptığı açıklamada iddiaları reddederek, "Biz kimseyi dövmedik. Kadın yaya yolunda değildi; buna rağmen kendisine yol verdik. Ancak yol verdikten sonra kadın bize hakaret etmeye başladı. Bunun üzerine 'Kadındırö diyerek olayı uzatmadan yolumuza devam ettik. Daha sonra olay yerine gelen bir genç, bize ağır hakaretlerde bulundu. Bu durumu görmezden gelemedim ve araçtan inerek genç kişiye doğru yöneldim. Ancak, genç kişinin o kadının oğlu olduğunu fark ettiğimde, herhangi bir müdahalede bulunmadım ve durdum. Yanımda bulunan iki kişi ise akrabalarımdır. Onlar da beni sakinleştirmek ve durdurmak amacıyla araçtan inmişlerdir diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde hafif ticari araçtakiler ile Zerrin Bük'ün tartıştığı, Bük'ün tepkisi üzerine araç sürücüsünün yaya yolunda aniden durduğu, içerisinden inen 3 kişinin ters istikamete koştuğu anlar yer aldı. 3 kişinin bir kapalı kasa minibüsün arkasında kaldığı, vatandaşların olay yerine koştuğu anlar da kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Kocaeli, Güncel, Darıca, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne ve Oğul Darbedildi İddiası - Son Dakika

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