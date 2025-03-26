Anneler İçin Medya Okuryazarlığı Projesi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi öğrencilerinin geliştirdiği ve AB tarafından desteklenen "Acımasız Dünya Sendromu ve Anneler İçin Televizyon Okuryazarlığı" projesi kapsamında annelere medya okuryazarlığı eğitimi verilecek.

ERÜ İletişim Fakültesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında medyanın özellikle gündüz kuşağı programlarında yaygınlaşan olumsuz içeriklerine karşı annelerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Projede, televizyon dizileri ve reality showların şiddet, skandal, entrika, cinsellik ve adaletsizlik gibi temalar üzerinden toplumda nasıl bir acımasız dünya algısı inşa ettiğini sorgularken, bu içeriklerin izleyiciler üzerindeki etkisine dikkat çekiliyor.

Bu kapsamında iletişim fakültesi öğrencilerinden oluşan gençlik grubu, RTÜK işbirliği ve uzman rehberlik eşliğinde, televizyonu yoğun olarak izleyen ve medya eğitimi alma imkanı sınırlı olan 80 anneye yönelik eğitim düzenleyecek.

Eğitimlerde medya okuryazarlığı, eleştirel izleme becerileri, izleyici olarak haklar ve RTÜK'e şikayet süreçleri gibi konular ele alınacak. Proje aynı zamanda, "medyaya maruz kalmanın bir risk faktörü, medya okuryazarlığının ise koruyucu bir aşı" olduğu fikrinden yola çıkarak, toplumun medya karşısında daha dirençli hale gelmesini amaçlıyor.